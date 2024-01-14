السيد حسن نصر الله: هجمات اليمن والعراق لن تتوقف الا بتوقف الحرب في غزة

أكد زعيم حزب الله اللبناني، السيد حسن نصر الله، اليوم الاحد، أن استهداف جماعة الحوثي للسفن التجارية في البحر الأحمر يجب أن يستمر.

وقال السيد نصر الله في كلمة له نقلتها وسائل إعلام لبنانية محلية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن مخطئ إن اعتبر أن ضرباته الأخيرة ستوقف الهجمات الحوثية، في إشارة إلى الضربات الأميركية البريطانية التي نفذت خلال اليومين الماضيين.

كما اعتبر أن "إسرائيل غارقة في الفشل وهي في حفرة عميقة بتأكيد محلليها"، مشددا على أنها لم تصل إلى أي نصر، في إشارة منه إلى الأهداف التي وضعتها تل أبيب قبل العملية العسكرية في قطاع غزة، والمتمثلة بالقضاء على حركة حماس سياسيا وعسكريا وإعادة الأسرى.

وقال إن "خسائر الإسرائيلين مربكة، خصوصا بعد إعلان تل أبيب عن 4000 إصابة دائمة في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال 100 يوم"، مرجحاً أن يصل إلى 30 ألفا.

كذلك ربط إيقاف الهجمات من اليمن والعراق وسوريا ولبنان بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.