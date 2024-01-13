تظاهرة حاشدة في ساحة التحرير نصرة لاخوتنا في اليمن وفلسطين

شهدت ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، اليوم السبت، تظاهرة ليلية نصرة لاخوتنا في اليمن وفلسطين وسط حضور ممثل عن حركة انصار الله اليمنية في التظاهرة.

وقال مصدر صحفي ان الحشود التي تجمعت في ساحة التحرير رفعت اعلام المقاومة الاسلامية في العراق و اعلام كتائب حزب الله وبعض الفصائل الاسلامية العراقية المسلحة ضمن "محور المقاومة" نصرة لجماعة أنصار الله الحوثيين، مع حضور احدى الشخصيات الممثلة عن الحوثيين للتظاهرة مع مطالبات بإخراج القوات الامريكية من العراق، كما تم رفع الاعلام الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول 2023 وحتى الان.

كما شهدت التظاهرة تنديداً بالقوات الامريكية وقصفها اليمن، وكذلك اسرائيل مع إحراق العلم الأمريكي في وسط الساحة.