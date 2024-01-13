البرلمان يوجه طلباً إلى الحكومة بشأن الوجود الأجنبي في العراق

وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندولاوي، اليوم السبت، طلبا للحكومة العراقية بشأن انهاء الوجود الأجنبي في العراق.

وقال المندلاوي، بحسب بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ان " قرار مجلس النواب الخاص بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق هو قرار مبدئي وثابت والذي حظى بقبول الشعب العراقي وحصل بمقبوليته".

ودعا المندلاوي رئيس الحكومة إلى "تنفيذ القرار".

وفي وقت سابق، عقد مجلس النواب، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد، والتي خصصها لانتخاب رئيس للمجلس.