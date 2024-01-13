مديرية الاستخبارات تحرر مختطفة في بغداد وتعتقل 3 من مروجي المخدرات

اعلنت مديرية الاستخبارت العامة، اليوم السبت، عن تحرير مختطفه وتلقي القبض على 3 من مروجي المخدرات وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أنه “بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من تحرير فتاة مختطفة في منطقة السيدية ببغداد والقاء القبض على متهمة بالخطف وفق مذكرة صادرة بحقها (421)”.

وأشارت الى أن “العملية نفذت بالتنسيق مع خلية مكافحة الخطف ومفرزة من الامن الوطني تم احالتهما الى الجهات ذات الاختصاص”.

وفي سياق منفصل افادت المديرية بحسب البيان بأن “مفارزها القبض على ثلاثة متهمين يقومون بالتعاطي وترويج المواد المخدرة وسط العاصمة، بحوزتهم مواد مخدرة ومسدس”، لافتةً الى أنه “تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهم الى القضاء”.