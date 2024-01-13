السوداني وبارزاني يؤكدان "الحرص المطلق على السيادة تحت مختلف الظروف"

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، "الحرص المطلق على سيادة العراق تحت مختلف الظروف"، وبحثا حل الخلافات بين بغداد وأربيل وتجنيب المواطنين في كردستان أي ضرر بسببها.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، إن الأخير "استقبل بارزاني والوفد المرافق له، اليوم، وشهد اللقاء التباحث في مجمل القضايا والملفات على المستوى الوطني، وآخر التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة، والتأكيد على مواقف العراق الثابتة والمبدئية إزاء التحديات التي تواجه استدامة الاستقرار، والحرص المطلق على سيادة العراق تحت مختلف الظروف".

وأضاف "كما جرى، خلال اللقاء، بحث آليات المضي في حلّ الملفات والقضايا بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفق الدستور، بما يضمن تجنيب المواطنين، في محافظات الإقليم، أي ضرر، أو تحمّل تبعات التحديات التي تعتري الملفات الإدارية والمالية والاقتصادية".

وفي وقت سابق اليوم، أشاد رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بأداء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مشيراً إلى أن الأخير يعمل بشكل فعّال وحكومته تعزز مكانة العراق.