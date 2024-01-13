الأخبار

الاطاحة بخلية كمائن حمرين في عملية نوعية للحشد


 اكد الحشد الشعبي، السبت، الإطاحة بخلية داعشية في غاية الخطورة ضمن محيط بحيرة حمرين في ديالى.

وقال القيادي في الحشد محمد التميمي في بيان له ان "كمينا نوعيا لمفارز نخبة في الحشد في الجزء الغربي من بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى نجحت من الاطاحة باهم خلايا الدعم اللوجستي وقتل احد افرادها واصابة اخر ".

واضاف،ان "العملية جرت وفق معلومات استخبارية وكمائن انتشرت منذ شهر في 3 اتجاهات من اجل الاطاحة بخلايا داعش الارهابي التي تنشط بين فترة واخرى ليلا الا ان جهود الحشد الشعبي ضيقت الخناق عليها وفرضت حصار دفعت الى خروج خلية الدعم لتسقط في كمين نوعي".

واشار الى ان"بحيرة حمرين لم تعد بيئة خطرة في ظل جهود استثنائية لقيادة محور ديالى في الحشد الشعبي وهي تعمل ليلا ونهارا من اجل انهاء اي انشطة ارهابية".

وتنتشر في ديالى 6 من الوية الحشد الشعبي وهي تنفذ عمليات مهمة في دعم الامن والاستقرار"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الكشف عن عدد المصوتين في انتخاب رئيس البرلمان
انتهاء الجولة الأولى من التصويت على مرشحي رئاسة البرلمان
مجلس النواب يبدأ بعملية الاقتراع لانتخاب رئيس له
مديرية الاستخبارات تحرر مختطفة في بغداد وتعتقل 3 من مروجي المخدرات
السوداني وبارزاني يؤكدان "الحرص المطلق على السيادة تحت مختلف الظروف"
الاطاحة بخلية كمائن حمرين في عملية نوعية للحشد
الدفاع تنفي وجود صفحات لـ "يار الله" في مواقع التواصل الاجتماعي
الدفاع تفتح باب التقديم على الكلية البحرية وتعلن الشروط والمستمسكات المطلوبة
المندلاوي يفتتح جلسة انتخاب رئيس البرلمان بحضور 260 نائباً
جلسة انتخاب الرئيس.. مصدر يكشف ما يدور في البرلمان الآن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك