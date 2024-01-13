الاطاحة بخلية كمائن حمرين في عملية نوعية للحشد

اكد الحشد الشعبي، السبت، الإطاحة بخلية داعشية في غاية الخطورة ضمن محيط بحيرة حمرين في ديالى.

وقال القيادي في الحشد محمد التميمي في بيان له ان "كمينا نوعيا لمفارز نخبة في الحشد في الجزء الغربي من بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى نجحت من الاطاحة باهم خلايا الدعم اللوجستي وقتل احد افرادها واصابة اخر ".

واضاف،ان "العملية جرت وفق معلومات استخبارية وكمائن انتشرت منذ شهر في 3 اتجاهات من اجل الاطاحة بخلايا داعش الارهابي التي تنشط بين فترة واخرى ليلا الا ان جهود الحشد الشعبي ضيقت الخناق عليها وفرضت حصار دفعت الى خروج خلية الدعم لتسقط في كمين نوعي".

واشار الى ان"بحيرة حمرين لم تعد بيئة خطرة في ظل جهود استثنائية لقيادة محور ديالى في الحشد الشعبي وهي تعمل ليلا ونهارا من اجل انهاء اي انشطة ارهابية".

وتنتشر في ديالى 6 من الوية الحشد الشعبي وهي تنفذ عمليات مهمة في دعم الامن والاستقرار"