الدفاع تنفي وجود صفحات لـ "يار الله" في مواقع التواصل الاجتماعي

جددت وزارة الدفاع، السبت، نفيها وجود أي صفحات لرئيس اركان الجيش في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت الوزارة في بيان أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، لا يملك اية صفحة على مواقع التواصل (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، تليغرام، تيك توك، فايبر، يوتيوب)".

وأشارت الى أن "اية صفحة تنشر باسم رئيس الاركان هي صفحات وهمية وعارية عن الصحة".

ولفتت الى أن "الاخبار الخاصة برئيس الأركان تنشر حصراً عبر موقع وزارة الدفاع الرسمي والمنصات الرسمية الخاصة بالوزارة".