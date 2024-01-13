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الدفاع تفتح باب التقديم على الكلية البحرية وتعلن الشروط والمستمسكات المطلوبة


أعلنت وزارة الدفاع ،اليوم السبت، فتح باب التطوع على الكلية البحرية لخريجي الدراستين الإعدادية والمتوسطة.

و ذكرت الوزارة في بيان"تدعو قيادة القوة البحرية/ أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية، تدعو خريجي الدراسة الإعدادية الفرع (العلمي) للتقديم على (الكلية البحرية)، وخريجي الدراسة المتوسطة، للتقديم على (مركز التدريب المهني البحري) على موقع وزارة الدفاع العراقية والمنصات التابعة لها، للفترة من 16 كانون الثاني 2024 ولغاية 19 كانون الثاني 2024، من خلال الرابط الذي سيتم نشره في وقت لاحق، وحسب شروط التقديم والمستمسكات المطلوبة وجدول المراجعة بالصورة المرفقة".

وأضافت أن "شروط القبول في الكلية البحرية:-

1. أن يكون المتقدم عراقياً ومن أبوين عراقيين.

2. أن يكون حائزاً على شهادة الإعدادية (الفرع العلمي) على أن لا يقل معدله العام عن (65%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم البحرية ولا يقل معدله عن (75%) إذا كان راغباً بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

3. أن لا تقل درجة الطالب المتقدم للقبول عن (75) درجة لكل من الفيزياء والرياضيات بالنسبة للطلاب الراغبين بالدراسة في قسم العلوم الهندسية البحرية.

4. أن لا يقل عمره عن (17) سنة ولا يزيد عن (21) سنة.

5. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وأن يكون ولاؤه وانتماؤه للوطن والشعب.

6. أن يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المعتمدة من مديرية الأمور الطبية.

7. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية.

8. أن يجتاز المتقدم للكلية البحرية المقابلة التي تجريها لجنة المقابلة.

9. أن لا يكون المتقدم للدراسة سبق فصله أو انسحابه من أي دورة في الكلية البحرية أو تعيينه أو هروبه من الجيش.

10. أن لا يكون المتقدم للدراسة محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ثبت اشتراكه بأعمال إرهابية.

11. أن لا يكون المتقدم للدراسة منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم.

12. يتعهد المتقدم في القوات المسلحة مدة لا تقل عن (20) سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حساب القوة البحرية وبالخدمة في المؤسسات المدنية الحكومية مدة لا تقل عن (15) سنة إذا كان راغباً في الدراسة على حسابها".

ولفتت إلى أن "شروط القبول في مركز التدريب المهني البحري:-

1. أن يكون المتقدم عراقياً ومن أبوين عراقيين.

2. أن يكون حائزاً على شهادة الدراسة (المتوسطة) على أن لا يقل معدله العام عن (65%).

3. أن لا يقل عمره عن (15) سنة ولا يزيد عن (20) سنة.

4. أن يكون قويم الأخلاق وحسن السيرة والسلوك وأن يكون ولاؤه وانتماؤه للوطن والشعب.

5. أن يكون مستوفياً لشروط السلامة الصحية وفقاً للضوابط المعتمدة من مديرية الأمور الطبية.

6. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية والاختبار النفسي والذكاء الخاص بالأكاديمية.

7. أن يجتاز المتقدم لمركز التدريب المهني البحري المقابلة التي تجريها اللجنة.

8. أن لا يكون المتقدم سبق فصله أو انسحابه من أي دورة في مركز التدريب المهني البحري أو تعيينه أو هروبه من الجيش.

9. أن لا يكون المتقدم محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ثبت اشتراكه بأعمال إرهابية.

10. أن لا يكون المتقدم منتمياً لأي حركة أو حزب أو تنظيم".

وأوضحت أن "المستمسكات المطلوبة للمتقدمين للدراسة في أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية (الكلية البحرية ومركز التدريب المهني) للعام الدراسي 2023-2024:

1. استمارة التقديم من الموقع الإلكتروني، تثبت عليها صورة شخصية.

2. البطاقة الوطنية الأصلية والمصورة + بطاقة السكن الأصلية والمصورة + تأييد سكن.

3. تأييد تخرج بالدرجات مصدقة من قبل التربية.

4. تأييد استشهاد من مؤسسة الشهداء لأبناء الشهداء حصراً.

5. تثبيت رقم الموبايل مع رقم احتياطي. 6. توضع جميع المستمسكات أعلاه في فايل نايلون

وكما يلي:

أ‌. اللون الأزرق – الكلية البحرية.

ب‌. اللون الأصفر – مركز التدريب المهني البحري".

ونوهت إلى أنه "سيتم فتح رابط التقديم الخاص باستمارة التقديم يوم الإثنين 15 كانون الثاني 2024 في تمام الساعة 12 ليلاً".

 

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