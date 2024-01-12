الدفاع التركية تعلن عن مقتل 5 من جنودها واصابة 8 اخرين في هجوم لمسلحين اكراد شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل خمسة من جنودها واصابة 8 في هجوم لمسلحين من حزب العمال الكردستاني على احدى وحدات الجيش التركي المكلفة بعمليات قفل المخلب شمالي العراق .

وذكرت الدفاع التركية في بيان لها مساء اليوم الجمعة أن 5 جنود قتلوا وأصيب 8 آخرون بينهم 3 بحالة خطيرة، نتيجة الاشتباكات مع مجموعات من مسلحي حزب العمال الكردستاني حاولت التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

واشارت في بيانها الى أنه تم تحييد 12 من مسلحي حزب العمال وان الاشتباكات مازالت مستمرة في المنطقة.

يذكر ان الدفاع التركية كانت قد اعلنت في وقت سابق عن مقتل تسعة ضباط و61 جنديا في عملياتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ليرتفع بذلك ما اعلنته الدفاع التركية بشكل رسمي من خسائر الجيش التركي في عمليات ما اسمته / قفل المخلب / مقتل تسعة ضباط و66 جنديا واصابة 91 اخرين منذ بدأ عملياتها في الثامن عشر من شهر نيسان من عام 2021 .