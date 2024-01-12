الاطار التنسيقي يتسلم اسم مرشح حزب تقدم لرئاسة البرلمان

اعلن الاطار التنسيقي ، تسلمه اسم مرشح حزب / تقدم / لشغل منصب رئيس البرلمان .
وقال الامين العام للاطار التنسيقي عباس العامري ، في بيان صحفي :" ان الاطار التنسيقي تسلم اسم مرشح حزب تقدم " شعلان الكريم " لمنصب رئيس مجلس النواب ".
وعقد حزب / تقدم / الوطني ، مساء اليوم الجمعة ، اجتماعاً دوريا للكتلة النيابية برئاسة محمد الحلبوسي للتباحث بشأن اختيار رئيس مجلس النواب. واتفق المجتمعون ،وعددهم 45 نائبا ، بالاجماع على ترشيح النائب شعلان عبد الجبار الكريم لتولِّي منصب رئيس البرلمان ، "
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