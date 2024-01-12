ضبط مخبأ للاعتدة والمتفجرات باحد البساتين في ديالى

ضبطت قوة من شرطة ديالى مخبأ للاعتدة والمتفجرات في بستان شمال شرق بعقوبة ، مركز المحافظة .

وقال العقيد هيثم الشمري الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى:" ان قوة من الشرطة نفذت عملية امنية لتفتيش بساتين مهجورة في محيط قرية العطافية ضمن قاطع شمالي المقدادية، شمال شرق بعقوبة ، اسفرت عن ضبط مخبأ يضم مواد تفجير وقنابر هاون تعود لعناصر داعش الارهابي " .

واضاف :" ان العملية نفذت بالاشتراك مع مفارز مكافحة المتفجرات والاستخبارات ، على وفق معلومات استخبارية دقيقة ".