السيد الصافي : وجود السيد السيستاني يمد المواطنين بالطمأنينة

أكّد المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية المقدّسة السيد أحمد الصافي، أن وجود المرجع الدينيّ الأعلى السيد علي السيستاني يمدّ العراقيّين بالطمأنينة، وكلامُه بلسمٌ للجراح.

وقال السيد الصافي، خلال استقباله وفد مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام) في إسبانيا إن "السيد السيستاني مرجعٌ ديني كبير وله ثقله ووزنه في المجتمعَين المحلّي والدولي، فهو فضلاً عن كونه المرجع الدينيّ الأعلى هو رجلٌ حكيم تعامَلَ مع العراقيّين على اختلاف أطيافهم كافة بروح الأبوّة، فكان لهم خيمةً دون تمييزٍ بينهم"، مبيناً أنه "رفض وأدان العمليات الإرهابية كافة والعنف الذي تعرّض له العراقيّون منذ عام 2003،