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النزاهة تضبط متهماً بالرشوة ومخالفات في التسجيل العقاري بكربلاء


 اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن ضبط متهم بالرشوة ومخالفات في منح (3) إجازات استثمارية بكربلاء المقدسة.

وذكر بيان للهيئة ، إن "دائرة التحقيقات أفادت بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري وهيئة الاستثمار في كربلاء،وضبطت مُتَّهمٍا مُتلبّسٍا بالرشوة".

وأضاف البيان، أنَّ "فريق عملٍ في مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في ناحية الخيرات وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة من ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة مُتلبّسا بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه رشوة تبلغ مليون دينار من مواطنين اثنين؛ لقاء تمشية معاملة شراء عقار، وضبط مبلغ الرشوة بحوزة المُتَّهم خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، مُوضحاً، أنهَّ "تمَّ عرض المُتَّهم في العمليَّة التي تمَّ توثيقها على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".

وأشار، إلى أن "الفريق نفذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة في هيئة استثمار كربلاء، تمَّ خلالها رصد مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّة وعقد المُساطحة الصادر عن وزارة الشباب والرياضة/ دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي الممنوح لإحدى الشركات الأهليَّـة؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ ترفيهي رياضي، مُشيراً إلى "عدم قيام دائرة الهندسة والاستثمار في المُحافظة التابعة للوزارة بالإشراف والمُتابعة ورفع تقارير دوريَّةٍ عن أعمال الشركة، مع العلم أنَّ نسبة إنجاز المشروع البالغة كلفته ( 6،262،000،000) دينار، كانت (صفراً)".

وأردف، أنَّه "تمَّت ملاحظة وجود مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينةٍ سكنيَّة؛ بالرغم من عدم اكتمال الشروط الواجب توفرها والمُتضمّنة تقديم المُستثمر أعمالا مُماثلة وعدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليه؛ لعدم التزامه بالجدول الزمنيّ والتأخير الكبير في تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه (20%)، كما تمَّ كشف مُخالفاتٍ في إحالة محطة نخيل الحسينيَّة إلى الاستثمار، مُؤكّداً، أنَّ "دائرة البستنة في وزارة الزراعة وافقت على إحالة المحطة البالغة مساحتها (60) دونماً إلى الاستثمار؛ على الرغم من إدراجها ضمن المشاريع غير المعروضة للاستثمار؛ كونها مزروعةً بـ (1275) من مُختلف أصناف النخيل، فضلاً عن وجود منفذٍ لبيع الفسائل، وموقعها المُتميّز في المُحافظة"

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