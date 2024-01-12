العراق وعُمان يبحثان "التصعيد الخطير" في البحر الأحمر واليمن

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، "التصعيد الخطير" في منطقة البحر الأحمر واليمن.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن حسين "أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الجمعة الموافق 2024/1/12".

وبحث الجانبان، خلال الاتصال، "التصعيد الخطير في منطقة البحر الأحمر واليمن، وأكّدا على أهمية ضبط النفس وعدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة، والذهاب إلى معالجة أسبابه، ابتداءً بوقف العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة".