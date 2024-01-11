جيروزاليم تايمز: استهداف مقر للاستخبارات الاسرائيلة في أربيل و مقتل ثلاثة ضباط

كشف تقرير لصحفية "جيروزاليم تايمز" العبرية، اليوم الخميس، عن استهداف طال مقر الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في أربيل شمالي العراق، بطائرة مسيرة، فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية، الى ان "الضربة أسفرت عن مقتل "3" ضباط في الوحدة 8200".

و قالت الصحيفة في تقرير لها، أن: "ليلة رأس السنة، شهدت استهداف مقر تابع للاستخبارات العسكرية الوحدة 8200، في مدينة أربيل شمالي العراق، بطائرة مسيرة".

وأشارت شبكة "ميادين" اللبنانية، بحسب مصادرٍ لها، الى أن "الضربة العسكرية بالطائرة المسيرة استهدفت 7 أعضاء في الوحدة الاستخباراتية 8200"، مؤكدةً أنها "أسفرت عن مقتل 3 ضباط من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ينشطون في كردستان العراق".

وكانت الفصائل العراقية قد أعلنت في يوم الأحد الموافق 2024/1/1، استهداف قاعدة عسكرية أميركية قرب مطار أربيل شمالي العراق بالطيران المُسيّر.

وقالت حينها في بيانٍ لها إنّ: "الضربة التي استهدفت قاعدةً للجيش الأميركي جاءت استمراراً في نهج المقاومة ورداً على المجازر الإسرائيلية ضد أهالي قطاع غزّة".

و يذكر أن الوحدة 8200 هي وحدة استخباراتية تابعة للجيش الإسرائيلي، تستخدمها مخابرات القوات الإسرائيلية، ودورها التجسس الإلكتروني وجمع المعلومات والبيانات عن المحيط الإقليمي والعربي.