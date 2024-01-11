السوداني يرأس اجتماعاً مع ممثلي شركة آرنست و يونغ المختصة بالتدقيق والاستشارات المالية

رأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً ضمّ ممثلي شركة آرنست و يونغ للتدقيق والاستشارات المالية، بحضور وزيرة المالية والسادة محافظ البنك المركزي العراقي ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي.

وجرى، خلال الاجتماع، مناقشة المسوّدة الأولية لخطة الشركة؛ لغرض تنظيم وهيكلة عمل مصرف الرافدين، ضمن توجه الحكومة لإصلاح القطاع المصرفي والمالي، حيث جرى تسجيل جملة من الملاحظات على مسوّدة الخطة بهدف تعديلها والمضي بتطبيقها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة أن تكون الخطة قابلة للتطبيق وليست مستنسخة عن التجارب السابقة، وتحقق الهدف المطلوب منها.

كما أبدى السوداني استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز التحول والهيكلة، التي هي جزء أساس من هدف البرنامج الحكومي في مضمار الإصلاح المالي والمصرفي.

وشدد السوداني على سرعة الإنجاز؛ من أجل إنجاح الخطة المطلوبة وتحقيق تقدم ملموس في إطار الإصلاح الاقتصادي.