العراق يعلن دعمه لموقف جنوب افريقيا بمقاضاة إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن دعم العراق ومساندته لقرار جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت الوزارة في بيان انه "تعرب وزارة الخارجية عن دعمها ومساندتها لقرار جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "وتعبر الوزارة عن تقديرها لموقف جنوب أفريقيا الرافض لما تقوم به سلطة الاحتلال من أعمال قتل وتدمير غير مسبوقة بحق قطاع غزة والشعب الفلسطيني".