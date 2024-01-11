تحالف الوزير محمد تميم بشأن منصب رئيس البرلمان: غير معنيين بتقديم أي اسم

أكد تحالف القيادة برئاسة محمد تميم، اليوم الخميس، أنه غير معني بتقديم أي اسم لمنصب رئيس مجلس النواب، فيما لفت الى أنه لم يرشح سالم العيساوي مطلقاً.

وقال تميم في بيان نصه، إن "تحالف القيادة تشكل لهدف اساس واحد هو خوض الانتخابات المحلية في محافظتي كركوك والبصرة".

وأضاف أن التحالف "لا يمثل الرأي السياسي للاحزاب المشكلة له (تقدم والسيادة) خارج اطار الانتخابات المحلية في تلك المحافظتين".

وحدد مجلس النواب، يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي الغت عضويته المحكمة الاتحادية.