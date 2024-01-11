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بسبب تضخم كبير في أمواله.. الحبس الشديد لمدير كمرك طريبيل سابقا


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقاً، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان أنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقّ مدير گمرك طريبيل سابقاً، فضلاً عن غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها (38,969,334,000) مليار دينارٍ، ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينارٍ، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار".

واضاف أنَّ "الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى انَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفنيِّ الذي أعدَّته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد وفقاً لأحكام المادة (١٩/ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".

وأوضح المكتب إنَّ "المحكمة قرَّرت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميَّته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع وفقاً لأحكام الفقرة (رابعاً/ 19) من قانون الهيئة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّة، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة".

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