القبض على مسافر عراقي بحوزته (50) بطاقة ماستر وفيزا كارد دولية معدة للتهريب في مطار النجف الأشرف

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، القبض على مسافر عراقي وبحوزته (50) بطاقة ماستر وفيزا كارد دولية معدة للتهريب في منفذ مطار النجف الأشرف.

وقالت الهيئة في بيان أن "مديرية منفذ مطار النجف الدولي وبالتعاون مع مركز الجمرك المدني ضبطت مسافرا عراقيا، بحوزته 50 بطاقة ماستر وفيزا كارد الدولية".

وأشارت إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والبطاقات الى مركز شرطة مطار النجف الدولي، لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقه".