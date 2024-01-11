العامري يُثني على الإعلام المحلي المتبني للخطاب الوطني

استقبل رئيس تحالف نبني هادي العامري في مكتبه ببغداد مدراء عددٍ من القنوات الفضائية.

وأثنى العامري خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه على عمل المؤسسات الاعلامية المحلية التي تؤدي رسالتها بمهنية، وتعتمد خطاباً وطنياً يواكب الحقيقة الميدانية، ويفند ما يعتمده الإعلام الأصفر الهادف الى بث سموم الفتن وإشاعة التضليل وضرب مفاهيم وقيم المجتمع العراقي وثوابته الدينية والوطنية.

وأكد على ضرورة إسناد الاعلام المهني وتقويته من خلال تشريع القوانين الداعمة للصحفيين، وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وممارستهم حرية الرأي والتعبير دون أي مضايقات.