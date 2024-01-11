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تحالف العزم يعقد اجتماعاً استثنائياً بخصوص جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب


عقد تحالف العزم اجتماعا استثنائياً برئاسة النائب مثنى السامرائي وبحضور عدد من قياداته وكتلته البرلمانية للتباحث حول الاستعدادات الجارية لجلسة مجلس النواب التي ستعقد السبت المقبل.

وبحث التحالف التفاهمات والحراك السياسي لدعم مرشح التحالف لرئاسة المجلس السيد النائب محمود المشهداني لما يتمتع به من خبرة ومقبولية سياسية وبرلمانية.

وأكد التحالف على أهمية المضي قدماً في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي من خلال تفعيل عمل ودور المجلس ودعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية./

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تحالف العزم يعقد اجتماعاً استثنائياً بخصوص جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب
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