وفاة مواطن كويتي بحادث سير في الديوانية

أفاد مصدر محلي، اليوم الخميس، بوقوع حادث سير أسفر عن وفاة مواطن كويتي كان في طريقه إلى محافظة النجف من محافظة الديوانية على دراجته النارية.

وقال المصدر إن "الحادث وقع على الطريق الرابط بين قضاء الشامية والديوانية، حيث انقلبت دراجة المواطن الكويتي، ناصر حسين علي كمال، أثناء سيره، مما أسفر عن وفاته على الفور".

وأضاف، أنه "تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مشيرا إلى أن "هذا الحادث يعد الثاني في المنطقة خلال فترة قصيرة".