السوداني والسامرائي يؤكدان أهمية الإسراع في تشكيل مجالس المحافظات واستكمال الحكومات المحلية

أكد رئيسا مجلس الوزراء محمد شياع السوداني و تحالف عزم النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، أهمية الإسراع في تشكيل مجالس المحافظات واستكمال الحكومات المحلية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان :" انه جرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية على المستوى الوطني، ومسار استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتنفيذ الأجهزة الحكومية للبرنامج الاقتصادي والخدمي، وأهمية تعضيد التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية".

واوضح انه جرى ايضا التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل مجالس المحافظات واستكمال الحكومات المحلية./