تفكيك شبكة كبيرة في واسط تعمل بالربا



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، تفكيك شبكة كبيرة تمارس المراباة بطرق مبتكرة في محافظة واسط.وذكر جهاز الأمن في بيانه، انه إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط وبعملية نوعية جرت بعد إستحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة كبيرة مكونة من (29) شخصاً تمارس المراباة بطرق مبتكرة من خلال تحرير صكوك وهمية دون رصيد في محاولة منهم للإحتيال على القانون، إلا أن يقظة عناصر الأمن منعت تحقيق مآربهم الدنيئة التي تستهدف المواطنين.وأوضح انه تم ضبط بحوزة المتهمين وصولات أمانة ومجموعة صكوك، ليتم إحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.