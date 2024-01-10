القبض على 18 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في ثلاث محافظات

القت قوات الشرطة الاتحادية، القبض على 18 متهماً بقضايا قانونية مُختلفة في بغداد وكركوك وميسان .

وذكرت وزارة الداخلية في بيان:" ان العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الشرطة الاتحادية في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة الخارجين عن القانون في بغداد وكركوك وميسان ، اسفرت عن إلقاء القبض على 18 متهماً بمواد قانونية تنوّعت بين جرائم ( الدكة العشائرية ، القتل العمد ، السرقة ، النصب والاحتيال ، التزوير ، التهديد ، المشاجرة ، حيازة أسلحة غير مُرخصة ) ، في مناطق (العامرية ، الدورة ، عرب جبور ، النهروان ، البلديات ، العبيدي ، الزعفرانية ، ناحية الوحدة ) ببغداد ، وفي سيطرة (السيحة) بكركوك ، ومنطقة ( ابو شطب) في ميسان ".

واضافت :" تمت احالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقهم".