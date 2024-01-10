الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على متهم منتحل صفة لواء ركن في بغداد

اعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن القاء القبض على متهم منتحل صفة ضابط عسكري برتبة كبيرة في العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ، انه "بعملية استخبارية، إستندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على متهم منتحل صفة ضابط بالجيش العراقي برتبة كبيرة ( لواء ركن) في العاصمة بغداد".

واضافت ان "المطلوب قام بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ترويج معاملات تعيين في دوائر الدولة مقابل مبالغ مالية، فضلاً عن إصدار هويات مزورة مختلفة لعدد من الدوائر ومعاملات تعيين وهويات مزورة وكتب تخاويل وغيرها"، مشيرة الى انه "سيتم إحالة المتهم إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"./