العراق يشارك في اجتماع بشأن دوره الاقليمي بمنطقة الشرق الاوسط

شارك وكيل وزار ة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي السفير هشام العلوي في اجتماع الطاولة المستديرة تحت عنوان دور العراق الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، الذي نظمه مركز السياسات الأمنية ، بحضور رئيس المركز السفير توماس كريمنغر وعدد من الخبراء المختصين في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة في بيان ،ان " العلوي استعرض خلال الاجتماع الرؤية الستراتيجية للعراق في تحقيق التوازن في علاقاته الإقليمية والدولية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مع التركيز على الجهود المستمرة لتوسيع التعاون الاقتصادي الإقليمي".

وأكد العلوي " أهمية دور العراق كوسيط فعّال ومستقل في حل النزاعات وتعزيز التفاهم بين الدول المجاورة، والقضايا الإقليمية الرئيسة وتأثيرها على الأمن والاستقرار" ، مشدداً على التزام العراق بمبادئ الحوار والتعاون "