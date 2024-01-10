السوداني : بدأت مسيرة التنمية والعمل من اجل عراق قوي مستقر ومزدهر

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدء مسيرة التنمية والعمل من اجل عراق قوي مستقر ومزدهر .
وقال السوداني في كلمة بافتتاح اعمال معرض بغداد الدولي بدورته السابعة والاربعين :" ان معرض بغداد يمثل احد اوجه العلاقة بين العراق والدول الصديقة والشقيقة ".
واضاف :" ان الحكومة وضعت عنواناً ، ولم يكن شعاراً ، وهو اقامة شراكات حقيقية مع الدول الشقيقة "، داعيا الشركات والمستثمرين الى الانخراط مع القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء :" اننا ماضون بكل ثقة في تنفيذ مشروع طريق التنمية".
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