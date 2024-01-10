السوداني يتلقى دعوة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2024

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،دعوة للمشاركة في اعمال القمة العالمية للحكومات 2024 ، التي ستعقد في دولة الامارات العربية في شباط المقبل .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان :" ان السوداني استقبل ، عصر اليوم الاربعاء، سفير دولة الامارات العربية المتحدة في بغداد سالم الزعابي ".

ونقل الزعابي ، بحسب البيان ، تحيات رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الى رئيس مجلس الوزراء، وسلمه دعوة من الشيخ محمد بن راشد للمشاركة في اعمال القمة العالمية للحكومات 2024، التي ستعقد في الامارات في شهر شباط المقبل".

واكد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقة بين العراق والامارات، مشيراً الى اهمية القمة العالمية، واثرها الحيوي في تقديم الخدمات بمختلف اشكالها للمواطنين. واثنى على حكومة الامارات وريادتها في مجال الحكومة الالكترونية.