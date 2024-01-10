رئيس الوزراء : العراق يسعى لإخراج قوات التحالف بشكل سريع ومنظم

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق يسعى لإخراج قوات التحالف الدولي بشكل سريع ومنظم، فيما أشار الى أن إنهاء الحرب على غزة سيوقف خطر التصعيد الإقليمي.

وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع (رويترز) : إن "العراق يسعى لإخراج قوات التحالف الدولي بشكل سريع ومنظم كي لا تبقى في العراق لمدة طويلة وتستمر الهجمات"، مبيناً أن "ذلك يتم عبر الاتفاق على إطار زمني لإخراجها".

وأضاف "هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقة، حتى لا تكون هدفاً أو مبرراً لأي طرف سواء كان داخلياً أو خارجياً للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة".

وبشأن الحرب على غزة، أكد رئيس الوزراء على "ضرورة إنهاء هذه الحرب الذي من شأنه أن يوقف خطر التصعيد الإقليمي"، موضحاً أن "إنهاء حرب غزة هو الحل الوحيد".

وحذر من "توسع ساحة الصراع في منطقة حساسة بالنسبة للعالم برمته والتي تمتلك معظم إمدادات الطاقة".