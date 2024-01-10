العراق وإيران يبحثان تنفيذ "الاتفاق الأمني" ومستوى إنجاز خطواته

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع وفد أمني إيراني؛ تنفيذ "الاتفاق الأمني" ومستوى إنجاز خطواته.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي أن الأخير "استقبل الأربعاء، وفداً أمنياً إيرانياً رفيعاً، إذ جرى بحث متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، ومستوى إنجاز خطواته بين البلدين".

وجدد الأعرجي، "حرص رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته لخطواته بشكل شخصي وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بالتهاون في تنفيذ بنود الاتفاق".

وشهد اللقاء أيضا، وفق البيان، "مناقشة القضايا المتعلقة بأمن الحدود ومنع التهريب والتسلل، إلى جانب التأكيد المشترك على المضي بالاتفاق الأمني بين البلدين، بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".