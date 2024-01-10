بينهم ضباط.. استشهاد واصابة 6 منتسبين باشتباكات مع مطلوبين في الديوانية

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باستشهاد واصابة 6 عناصر من قوات الشرطة المحلية بينهم ضابط جراء اشتباكات دارت مع مطلوبين في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وقال المصدر إن "اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومطلوبين للقانون أثناء تنفيذهم واجب إلقاء القبض على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في قضاء سومر بأطراف مركز محافظة الديوانية مما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة رائد وثلاثة عناصر وإصابة اثنين أخرين بجروح من قسم مكافحة الإجرام في الديوانية".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تمكنت من قتل أحد المطلوبين واعتقال 4 آخرين بينهم امرأة شاركت بعملية التصدي للأجهزة الامنية.