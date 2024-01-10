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نقابة الصحفيين توضح بشأن المنحة المالية!


 نشرت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الأربعاء، بياناً أوضحت فيه بخصوص الأفراد الذين لم تظهر أسمائهم في قوائم المنحة لهذا العام.
وذكرت النقابة في بيانها ، إنها تود ان توضح للزملاء الصحفيين ان اللجنة المكلفة من قبل النقابة بتدقيق الاعتراضات المقدمة من قبل الزملاء الذين لم تظهر اسماءهم في المنحة الاخيرة والذين لم يستلموا مبالغ المنحة قد اجتمعت مع المعنيين في وزارة الثقافة.
وبيّن أن اللجنة تدارست بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ومدير عام دائرة الشؤون الادارية في الوزارة علي رضا الاشكالات التي حصلت في هذا الموضوع.
وابدت الوزارة، بحسب البيان، تعاونها التام مع النقابة من اجل الوصول الى حل الاشكالات التي واجهت الصحفيين وعلى وجه السرعة.
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نقابة الصحفيين توضح بشأن المنحة المالية!
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