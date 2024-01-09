وزير العمل و السفير اللبناني يناقشان وضع العمالة اللبنانية في العراق

التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي السفير اللبناني في العراق.

وجرت خلال اللقاء مناقشة واقع العمالة اللبنانية الموجودة في العراق وتكييف وضعها القانوني، فضلا عن التطرق الى بعض الاختصاصات المهنية كعمالة طب الاسنان، وكذلك استعراض اجراءات وجهود الوزارة في تطبيق قانون العمل النافذ.

ودعا الوزير الى شمول العاملين كافة في السفارة والشركات الخاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتكييف العمالة الموجودة كافة بالبلاد وفق ضوابط وتعليمات قانون العمل