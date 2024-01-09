فريق وزاري يباشر عمله للوقوف على اسباب حادث الحريق في مستشفى النسائية والأطفال بالديوانية

باشر فريق وزاري عمله للوقوف على أسباب حادث الحريق في مستشفى النسائية والأطفال التعليمي بمحافظة الديوانية.

وذكر بيان لوزارة الصحة انه :" استنادا الى توجيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص حادث حريق مستشفى الديوانية للنسائية والاطفال ومتابعة من وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي، باشر فريق تحقيقي وزاري متخصص برئاسة مدير عام دائرة التفتيش الدكتور صباح نوري الخزعلي ، منذ الصباح المبكر لهذا اليوم الثلاثاء، اعماله للوقوف على اسباب حادث الحريق في مستشفى النسائية والأطفال التعليمي في المحافظة ".

واطلع مدير عام دائرة التفتيش بصورة مباشرة على الجزء الذي تعرض لحادث الحريق واستمع من المعنيين في دائرة الصحة والمستشفى عن تفاصيل الحادث.

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي قد اجرى مساء الامس الاثنين زيارة عاجلة للوقوف على تداعيات واسباب الحادث مع استمراره بمتابعة الحالة الصحية للاطفال الذين تم اخلاؤهم الى مستشفى الحسين (عليه السلام) للاطفال./