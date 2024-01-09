النزاهة تضبط متهمين بالرشوة والتزوير في مديرية التسجيل العقاري بذي قار

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في مُحافظة ذي قار، مُؤكّدةً ضبط مُتَّهمين اثنين ومعاملاتٍ مُزوَّرةٍ خلالها.

واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار التابع لدائرة التحقيقات تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة التسجيل العقاري بصفة "مسَّاح" مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ رشوةٍ، مقابل إنجاز معاملة تحديد مساحة وتثبيت حدود ما بين العقار العائد للمشتكي والعقار المجاور له الواقع في قضاء الدواية، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة في ذي قار، قرَّر توقيفه بناءً على أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل.

وأضاف مكتب الإعلام :" إنَّ الفريق المُؤلَّف، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري الأولى في المُحافظة، قام بضبط مُحامٍ؛ لتزويره إضبارة عقارٍ يعود إلى إحدى المُواطنات، مُنوّهاً بأنَّ عمليَّة الضبط تمَّت أثناء ترويج المُتَّهم للمُعاملات داخل المُديريَّة، وبعد عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر توقيف المُتَّهم وفقاً لأحكام المادة (290) من قانون العقوبات".

وتابع إنَّ الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في المديريَّة من ضبط (9) أضابير عقاريَّةٍ، بعد أن بيَّنت نتائج المُتابعة والتحرّي وجود عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ فيها، مُوضحاً أنَّ العمليَّات نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّـةٍ./