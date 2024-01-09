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مصرف الرافدين يحذر الموظفين والمتقاعدين من "تعاملات مشبوهة" لبطاقات الرواتب


استعرض مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، فوائد ومميزات البطاقات الالكتروني الموجودة بحوزة الموظفين والمتقاعدين، محذرا من اجراء معاملات مالية فيها لاتتناسب مع الدخل الشهري المعلن.

وذكر بيان للمصرف أن "البطاقة الالكترونية لها فوائد ومميزات عدة وتستخدم في مجالات مهمة أبرزها الإيداع والسحب والتسوق وإجراء التعاملات المالية اليومية بعيداً عن الكاش والنقد اليدوي".

وشدد البيان على "ضرورة أن يتصرف حامل البطاقة الالكترونية وفق حدود دخله المصرح عنها، لاسيما البطاقة الالكترونية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين، التي تغذى بحساب مصرفي،

مؤكدا على "ضرورة استخدام البطاقة بشكل حضاري ومسؤول من خلال تعبئتها بمبالغ تتلائم مع الحد الأعلى المسموح به وبما ينسجم مع مقدار الراتب الشهري للموظف أو المتقاعد وباقي مصادر الدخل المصرح عنها من قبل حامل البطاقة استنادا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وحذر المصرف "من إعطاء البطاقة والرقم السري لشخص آخر يقوم بسحب المبالغ خارج البلاد وهذا يعد جزءا من عمليات غسل الأموال".

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مصرف الرافدين يحذر الموظفين والمتقاعدين من "تعاملات مشبوهة" لبطاقات الرواتب
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