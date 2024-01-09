اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط ورشة للتفخيخ وتجهيز العبوات والأحزمة الناسفة في قضاء الطارمية بالعاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان ان "قوة من جهازنا نفذت عملية استباقية في قضاء الطارمية ببغداد أسفرت عن ضبط ورشة للتفخيخ وتجهيز العبوات والأحزمة الناسفة ضمن جهود ملاحقة فلول العصابات الإرهابية في ما يسمى قاطع شمال بغداد".

وأشار الى ان "العملية نُفذت استناداً إلى موافقات قضائية وجهد استخباري متواصل على مدى أيام، إذ تم تشخيص إحدى المضافات الرئيسة داخل بستان البوغنطوس ومداهمتها بالتنسيق مع الفرقة السادسة في الجيش، وقد ضُبط بداخلها (٥) عبوات ناسفة معدة للتفجير، وأحزمة، وقنابل يدوية عدد (٤)، وصواعق ومعدات تفجير مختلفة".

وأوضح الجهاز ان "جميع المواد تم تسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".