حريق مستشفى الديوانية يطيح بـ12 مسؤولا في دائرة الصحة

أصدر وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الثلاثاء، قرارا بسحب يد 12 مسؤولا في دائرة صحة الديوانية على أثر زيارته أمس للوقوف على تداعيات حريق مستشفى النسائية والاطفال.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، في بيان إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أصدر قرارا بسحب يد 12 مسؤولا في دائرة صحة الديوانية اليوم بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على اثر زيارته مساء أمس لمحافظة الديوانية للوقوف على تداعيات حريق مستشفى النسائية والأطفال".

وأضاف أن "قرار سحب اليد شمل عدد من المسؤولين في دائرة صحة الديوانية ومستشفى النسائية والأطفال".

وكان السيد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي اجرى مساء يوم امس زيارة عاجلة لمستشفى النسائية والاطفال في الديوانية للوقوف على تداعيات الحريق في المستشفى.