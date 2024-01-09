قائد عمليات بغداد يترأس مؤتمراً أمنياً موسعاً لمناقشة خطة فتح الطرق والأزقة المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة

تراس قائد عمليات بغداد مؤتمراً أمنياً موسعاً لمناقشة خطة فتح الطرق والأزقة المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد:" انه وتنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ، وضمن الخطة المرسومة لفتح الطرق، ترأس اللواء الركن قائد عمليات بغداد، مؤتمراً امنياً موسعاً في مقر قيادتنا، حضرهُ ممثلون عن (مكتب رئيس الوزراء، وزارة الداخلية، هيئة الحشد الشعبي، امانة بغداد) وعدد من ضباط هيئة الركن، لمناقشة خطة فتح الطرق والازقة المغلقة في جانبي الكرخ والرصافة بهدف تخفيف الزخم المروري ورفع العبأ عن كاهل المواطنين وتقليل معاناتهم