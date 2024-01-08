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جنايات صلاح الدين: السجن 15 عاماً بحق إرهابي


أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين، حكماً بالسجن خمس عشرة سنة بحق ارهابي عن جريمة الانتماء إلى المجاميع الارهابية منذ عام 2022.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن "الارهابي انتمى الى المجاميع الارهابية وعمل معهم ضمن مفرزة عسكرية في قاطع الشرقاط واستلام كفالة مالية وتجهيز مضافات داعش في المناطق الصحراوية البعيدة عن المدينة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام المادة الثانية /1و3 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

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