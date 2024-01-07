رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مواصلة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة بقضايا المواطنين

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة مواصلة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة بقضايا المواطنين.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد،استقبل اليوم الأحد في قصر بغداد، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي.

واضاف" انه جرى، خلال اللقاء، بحث التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس ضرورة مواصلة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لإصدار القوانين والتشريعات ذات الصلة بقضايا المواطنين، مشيرا إلى أهمية تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الحكومي والاهتمام بمطالب المواطنين والعمل على تنفيذها.

بدوره، ثمن المندلاوي حرص رئيس الجمهورية على مواصلة التنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وبما يخدم قضايا المواطنين، مؤكدا أن مجلس النواب عازم على إقرار التشريعات واستكمال الاستحقاقات الدستورية وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين .