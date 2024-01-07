الهيئة القضائية للانتخابات تقرر استبعاد مرشحة فائزة في الأنبار

قررت الهيئة القضائية للانتخابات، استبعاد المرشحة الفائزة في محافظة الأنبار "أريج الجميلي" ، ومنح مقعد الكوتا الاخير في المحافظة نفسها الى المرشحة عن تحالف الأنبار المتحد "سناء عبد الستار" بديلا عنها .

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اكدت في وقت سابق اليوم الاحد ، عدم حصول المرشحة الفائزة عن تحالف العزم في محافظة بغداد "رنا الجبوري" على شهادة الدكتوراه من تركيا ، وذلك بعد رفض مصادقة الشهادة الحاصلة عليها لعدم تسديد الاقساط المالية المستحقة بذمتها