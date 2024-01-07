تفاصيل الضربة الجوية على أوكار لـ"داعش" الارهابي في ديالى.. قتل الارهابي "مجيد معيوف"

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، تفاصيل الضربة الجوية على أوكار لـ"داعش" الارهابي في محافظة ديالى، فيما أكدت العثور على أربع جثث لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية من بينها ما يسمى (عسكري قاطع الوقف الارهابي المجرم مجيد معيوف).

الخلية ذكرت في بيان انه "بعملية متميزة جاءت بتخطيط ومتابعة من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة وبمعلومات مؤكدة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ، من دك أوكار مهمة في قرية الگبة بمنطقة الوقف في محافظة ديالى"، مشيرة الى ان "بعد العملية خرجت قوة أمنية صباح اليوم، لتفتيش المكان المستهدف وعثرت خلالها على أربع جثث لعناصر عصابات داعش الإرهابية وأسلحة مدمرة ومعدات، وبحسب المعلومات الأولية فإن من بين الهالكين ما يسمى (عسكري قاطع الوقف الارهابي المجرم مجيد معيوف) ".

وأضافت إن "تقاطع المعلومات والعمل المشترك من قبل الاجهزة الأمنية والاستخبارية كان له الأثر الكبير في لجم عناصر عصابات داعش التي لن تكون بمأمن في أرض العراق التي أنجبت الأبطال الذين لا يعرفون إلا النصر".

وبحسب بيان لقيادة العمليات المشتركة فإنه تم العثور على كامل جثث عناصر المفرزة الارهابية وهم خمسة قتلى بينهم ما يسمى ٱمر قاطع الوقف في ديالى المجرم مجيد معيوف الدليمي.

وكانت هذه المفرزة التي تم القضاء عليها تمارس افعالاً ارهابية في المحافظة وحاولت العبث والاساءة للأمن في ديالى باستغلالها بعض الظروف السياسية والاجتماعية، وفقاً للقيادة.