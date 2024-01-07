توقيع مذكرة تعاون ثنائية بين وزارة النفط وهيئة النزاهة الاتحادية

اعلن ، اليوم الاحد ، عن توقيع مذكرة للتعاون الثنائي بين وزارة النفط وهيئة النزاهة الاتحادية .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني الذي حضر حفل التوقيع ، اهمية تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية ، بهدف اعتماد السياقات الادارية والاجراءات الوظيفية السليمة ، والحفاظ على المال العام ، والعمل على تقويم وتحسين الاداء للعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية ، واشار الى حرص الوزارة على تعزيز ثقافة النزاهة في دوائر وشركات الوزارة .

وأضاف ، ان " الاجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً أسهمت في تقليص عمليات الفساد وهدر المال العام ، وخصوصاً بعد اعتماد الانظمة الالكترونية في المراقبة والمتابعة ، والتداول المالي ، ومكافحة التهريب خدمة للصالح العام ".

بدوره اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون ، ان الهدف من هذه المذكرة هو" التعاون في انجاز الاعمال التحقيقية خصوصاً ، اجراءات التحقيق الاداري وانجاز الاعمال التحقيقية المختلفة الاخرى ، وايضا منح الثقة للموظف النزيه والكفوء والتأكيد على ان اجراءات هيئة النزاهة تستهدف الموظف المخالف للقانون ، وليس الموظف النزيه والهيئة داعمة له واجراءاتها بعيدة عنه، مبينا ان الهيئة تعمل على ابعاد شبح الفساد عن الموظفين من خلال الوقوف معهم في مواجهة الضغوط والابتزاز وتعزيز الثقة بإنفسهم".

وأضاف ، ان " هذه المذكرة هي بالاساس لدعم الموظف النزيه ودعم مؤسساتنا باتجاه الوقاية من الفساد والابتعاد عن مثالبه واثاره السلبية " .

من جانبه ، قال مستشار الوزارة للشؤون القانونية والادارية والرقابية حمدان عويجل ان " المذكرة تؤكد اهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الرقابية ، التي تهدف الى تحقيق الاهداف المشتركة في تعزيز وبناء الثقة للعاملين في القطاع النفطي ، والارتقاء بالاداء الوظيفي والحرص على المال العام والحفاظ عليه ، ونبذ الفساد والمفسدين ، والتعاون في مجال تبادل المعلومات ، والاجراءات التحقيقية الادارية ، ودعم الموظف النزيه ".

واوضح ، ان " هذه المذكرة تأتي في إطار جهود الوزارة والحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز واشاعة القيم والمفاهيم التربوية السليمة في مؤسسات الدولة "