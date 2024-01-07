المندلاوي يدعو الصين الى الدخول بقوة في الساحة الاقتصادية العراقية عبر الشركات المعروفة برصانتها وإنجازها للمشاريع

استقبل محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة, بمكتبه اليوم الأحد ، السفير الصيني لدى العراق تسوي وي والمستشار الاقتصادي التجاري في السفارة شو تشون .

وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لمكتب المندلاوي ؛بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبكين, وسُبُل تطويرها عبر زيادة حجم التعاون على مختلف الأصعدة، فيما أبدى المندلاوي دعم مجلس النواب الكامل لتسهيل عمل الشركات الصينية الرصينة داخل العراق .

ودعا المندلاوي جمهورية الصين إلى الدخول بقوة في الساحة الاستثمارية والاقتصادية العراقية عبر شركاتها المعروفة برصانتها وقدرتها على إتمام مشاريعها الحيوية والاستراتيجية بامتياز وفاعلية تامة , مطالباً بالاسراع في إنجاز عمل هذه المشاريع المتفق عليها بين الجانبين ولا سيما مشروع بناء (1000) مدرسة في البلاد