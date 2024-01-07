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امانة بغداد تمنع إنشاء بنايات خالية من مواقف للسيارات


أعلنت امانة بغداد اليوم الاحد، البدء بعدم منح إجازة بناء لأي مبنى دون شروط منها تخصيص طابق لوقوف العجلات.
وصرّح مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي، إن أمانة بغداد تمنح إجازات البناء والمخططات، لإنشاء الأماكن التجارية والسكنية وفق معايير الدفاع المدني والطرق المرورية، وكذلك يجب أن تكون مطابقة لشروط كتاب مجلس الوزراء الذي أوصى بأن تكون الأبنية التي ستنشأ في الفترة القادمة صديقة للبيئة وذات مساحات واسعة وتحتوي على مناطق خضراء وتكون قادرة على استيعاب الطاقة الحرارية، فضلاً عن استخدام الزجاج الاستيل والمواد العازلة وغيرها.
وأوضح، أن كل إجازات البناء التي تصدرها أمانة بغداد من خلال دوائر الإجازات وأقسام البلديات، لا بد من استحصال موافقة الدفاع المدني التي تشدد على وجود غرف محصنة وسلم هروب ووسائل أمان كافية، فضلاً عن إلزام أصحاب الأبنية ذات الطوابق 10 و20 و40 طابقاً، بتخصيص طابق أو طابقين كأماكن لوقوف السيارات، مشدداً بعدم السماح بالمرحلة القادمة بمنح إجازات البناء، من دون أنفاق أو مواقف للسيارات.
وأشار إلى، أن أمانة بغداد لم تمنح أي إجازة بناء من دون أنفاق أو مواقف للسيارات منذ تاريخ 2023-7-23، بحسب وكالة الانباء الرسمية.
وتابع، أن الذين حصلوا على إجازات بناء قديمة، وقاموا بالبناء ضمن معايير غير صحيحة، منها عدم وجود مواقف سيارات أو عدم وجود سلم هروب، فهؤلاء يعتبرون من المخالفين.
وأشار إلى أن الإجراءات التي تتخذها الأمانة بحق المخالفين، هي: التبليغ بإنذار مرتين أو ثلاث، وفرض غرامات مالية عالية تتراوح من 25 – 50 مليون دينار عراقي، وبعض المخالفات يحكم بها القضاء بالإزالة، وهي قليلة جداً، لأن المخالفات كثيرة.
وأضاف الى إن إحدى وسائل معالجة المخالفات، هي يجب أن تكون هنالك بدائل منها استئجار مواقع قريبة تستخدم كراجات أو هنالك مقترح قدم لدائرة المشاريع، وهي أن تكون الأرصفة مسطحة في الأزقة لمعالجة الاختناقات المرورية.
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