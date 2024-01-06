البرلمان يدعو نوابه

وجّهت رئاسة مجلس النواب، الدعوة لأعضاء البرلمان واللجان والكتل النيابية إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية.

وذكرت الرئاسة في بيان لها اليوم السبت، أنه ومع انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب وبدء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة ، يوم 9 كانون الثاني 2024 ندعو النواب واللجان والكتل النيابية إلى استئناف اعمالهم التشريعية والرقابية.

وأوضحت، بأنه سيتم تحديد موعد جلسة المجلس الاعتيادية القادمة، لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على مجلس النواب.