هبوط إضطراري لطائرة سورية في مطار بغداد

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بعد إعلانها حالة الطوارئ إضطرت طائرة سورية للهبوط بشكل اضطراري في مطار بغداد الدولي، حسبما أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة.وأوضحت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في بيانها، إن رحلة الخطوط السورية للطيران المرقمة 522 هبطت بسلام في مطار بغداد الدولي بعد اعلانها حالة الطوارئ في الأجواء العراقية في رحلتها من الدوحة في قطر الى دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.وأضافت أنه تم التعامل مع حالة الطوارئ التي اعلنتها الطائرة السورية بكل احترافية ومهنية بما يتوافق مع توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO. حيث تمت بجهود مميزة من قبل المراقبين الجويين في مركز المراقبة الجوية ببغداد تنبع من الحس العالي بالمسؤولية تجاه سلامة المسافرين و سلامة الاجواء العراقية.